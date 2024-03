Un morto e sei dispersi per il crollo del ponte di Baltimora

(Di martedì 26 marzo 2024) Una persona è morta dopo il ricovero in ospedale in seguito aldeldi. Lo ha detto il segretario ai Trasporti del Maryland in una conferenza stampa. Al momento isono sei.

Milano – Tragedia in autostrada nella notte. Un Pullman Flixbus , partito da Milano , si è schianta to tra i caselli di Modena Sud e Valsamoggia. L’incidente è avvenuto poco prima delle tre di lunedì ... (ilgiorno)

incidente mortale la scorsa notte in Emilia, sull'Autosole, tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione Roma. A perdere la vita un 19enne passeggero di un pullman Flixbus. L'autista del mezzo, partito ... (liberoquotidiano)

Julian Assange, niente estradizione in USA (per ora): l’Alta Corte di Londra dà la possibilità di ricorrere in appello - L’Alta Corte ha quindi chiesto agli Stati Uniti che, in caso di estradizione e processo ... se ritenuto colpevole, non verrà condannato a morte. Washington ha tre settimane di tempo per fornire queste ...tag24

C’era un ponte a Baltimora - Il crollo di un ponte lungo tre chilometri negli Stati Uniti, le contadine ucraine che continuano a coltivare i campi a 7 chilometri dal fronte, Donald Trump che «quota» sé stesso in Borsa, l’erede Ke ...corriere