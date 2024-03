Un giorno in azienda a capire che fare da grande

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Nello scorso mese di ottobre, la classe 3D della scuola secondaria “Pirandello” di Solaro si è recata in visita alla Sew Eurodrive Smart Factory. Gli alunni si sono dimostrati subito coinvolti se affermano quanto segue: “A essere onesti, quando sono scesa dal pullman e ho visto la fabbrica, sono rimasta scioccata: era elegante e dava un senso di pulito enorme, sensazione che non pensavo potesse dare una fabbrica”. Un’altra alunna ricorda che “una volta entrati,io e le mie amiche iniziammo avari apprezzamenti sull’interno e condividemmo una strana voglia di iniziare a lavorare lì, dovuta probabilmente all’ambiente sereno e alla gentile accoglienza”.Il direttore marketing, iniziò a spiegare, tramite un power point, quali sono gli oggetti di loro produzione (prodotti per l’automazione industriale, logistica e di processo); ha sottolineato il fatto che nella fabbrica ...