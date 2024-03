Un cigno nero | ora può accadere di tutto | attentato a Mosca | il terrore di Javlinskij

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) L'è "un, potrebbe diventare una moderna Sarajevo". Grigorij, economista, fondatore e capo dell'unico partito liberale Jabloko che fino al 2004 sedeva in Parlamento, in una intervista a La Repubblica in cui analizza l'attacco al Crocus City Hall dove sono rimaste uccise 137 persone, avverte: "La situazione è precipitata. Può succedere di. La perdita di linee guida nella geopolitica moderna comporta gravi pericoli. Non si dovrebbe tirare a indovinare cosa potrebbe, ma prendere decisioni vitali". Innanzi, prosegue, "è necessaria la firma immediata di un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Dobbiamo ripensare radicalmente le minacce tattiche e strategiche, reali e ...