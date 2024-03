Un 50enne si dà fuoco davanti casa vicino a Varese | è grave

(Di martedì 26 marzo 2024) AGI - Unsi è cosparso di benzina e si è datostamattina intorno alle sette nell'auto a metano parcheggiataall'abitazione di famiglia a Golasecca, in provincia di Varese. L'uomo ha riportato gravi ustioni per le quali è stato portato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Stando a quanto si è appreso, all'origine del gesto c'è la separazione dalla moglie 42enne che, assieme alla figlia di 13 anni, hanno cercato di soccorrerlo riportando a loro volta lievi bruciature. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate, i sanitari del 118 con ambulanze e automedica e i vigili del. Due auto sono state distrutte dalle fiamme.

(Adnkronos) – Un uomo di 50 anni versa in gravi condizioni dopo che questa mattina, attorno alle 6, si è dato fuoco all'interno della propria auto parcheggiata davanti casa a Golasecca ( Varese ), in ... (webmagazine24)

Un uomo di 50 anni si è cosparso di benzina e si è dato fuoco nell’auto parcheggia davanti a casa . E’ successo a Golasecca, in provincia di Varese , alle 6 di mattina del 26 marzo. Ferite in modo ... (ilfattoquotidiano)

Uomo si dà fuoco davanti a casa: ricoverato in gravi condizioni - Un caso di tentato suicidio, scuote la mattinata della provincia di Varese. Un uomo di 50 anni si è chiuso nella sua automobile davanti alla propria abitazione e si è dato fuoco.notizie

Si cosparge di benzina e si dà fuoco davanti alla moglie e alla figlia 13enne: grave un 50enne. I due coniugi si stavano separando - Si è cosparso di benzina e si è dato fuoco davanti alla moglie e alla figlia di 13 anni: grave un 50enne. A scatenare il gesto disperato sarebbe la separazione in corso tra i ...leggo

Varese, 50enne si dà fuoco in auto - Un 50enne si è dato fuoco ed è rimasto gravemente ferito stamani a Golasecca, in provincia di Varese. Il fatto è accaduto in via Giacomo Puccini. L'uomo si ...lapresse