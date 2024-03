Ultime Notizie Roma del 26-03-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno non si fermano vedere gli scontri nella striscia di Gaza nonostante una piuma risoluzione delle Nazioni Unite adottata ieri ti chiedeva un immediato cessate il fuoco nel territorio palestinese suscitando le ire di Israele già dalle prime ore di oggi alcuni testimoni hanno riferito che nei pressi di Rafa la città più meridionale della striscia come sono a Massa di circa 1,5 milioni di palestinesi La maggior parte dei quali sfollati in fuga dal resto del territorio piatto di una guerra da quasi 6 mesi Ieri dopo mesi in Italia per la prima volta dall’inizio della guerra il consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato una risoluzione che chiede un cessate-il-fuoco Agata per il Ramadan della Liberazione immediata incondizionata degli ostaggi italiani nelle mani di hamas con 14 voti amore ...