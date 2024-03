Ultime Notizie Roma del 26-03-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)dailynews radiogiornale venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Francisco Gate Bridge di Baltimora nel Maryland è crollato Dopo che una nave porta container si è schiantata contro uno dei Piloni è affondata nel immagini pubblicate sui social si vede la nave sbattere violentemente contro un pilone prendere fuoco Pochi istanti il ponte si accartoccia e crolla decine di veicoli sono cadute nel sottostante fiume papà sco almeno 20 persone sono finite in acqua a tutti operai al lavoro sul ponte al momento ti tengono morti e feriti le autorità parlano di un maschio Alfa litici Eve Dunque di un incidente di Massa che comprende molte vittime una violenta ad aria si è abbattuta nella notte sull’ aeroporto di trapani-birgi il forte vento con raffiche che hanno superato i 150 km orari di vento alcune coperture in lamiera parte ...