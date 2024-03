Ultime Notizie Roma del 26-03-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un’inchiesta sulle condizioni del ponte di Batti mora crollato stanotte lettera aperta non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno lo ha detto il portavoce dei Vigili del Fuoco Kevin c’avrai in piedi da decenni è servito milioni di pendolari nell’area metropolitana strano coinvolti ingegneri strutturisti per cercare di capire quali fossero le condizioni al momento del crollo ha detto Car ride la frase di Mosca 139 morti.in a mettere la matrice islamica ma non interessa il mandante dice per il portavoce del Cremlino è presto per parlare di quale sarà la reazione della Russia tra Provata la partecipazione dell’Ucraina nell’attacco secondo gli inquirenti rossi quattro imputati tagiki Anna mesto le colpe e parlano dei mandanti la Marina Ucraina oggi di aver ...