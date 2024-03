Ultime Notizie Roma del 26-03-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Royal Air Force britannica lanciato per la prima volta ieri più di 10 tonnellate di scorte di cibo Hangouts l’ho reso noto oggi il Ministero della Difesa britannico gli aiuti che esistono in acqua riso olio da cucina farina prodotti scatole latte artificiale sosterranno la popolazione di Gaza fermato il Ministero affidato dalla stampa israeliana la strage Mosca 139 sono i morti Putin e metti la matrice islamica ma a noi interessa il mandante dice il presidente russo continua ad ignorare la rivendicazione dell’attentato a Paradisi suggerendo dietro di te ci sia la mano di Kiev secondo gli inquirenti Nuzzi i quattro imputati hanno ammesso le colpe parlato dei mandanti rimaniamo in Ucraina 13 proiettili Anzi multiplo Vampire sparati dall’ucraina sono stati intercettati nella ...