Ultima gara stagionale per l’Under 21 azzurra | a Ferrara c’è la Turchia sotto gli occhi di Spalletti

(Di martedì 26 marzo 2024) Martedì 26 marzo sarà una giornata piena per Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili maschili della FIGC. Alle 12:0017 di Massimiliano Favo scenderà in campo contro la Finlandia nella fase élite dell’Europeo di categoria, mentre alle 14:30 toccherà al19 di Bernardo Corradi, impegnata contro la Georgia. Alle 18:15 infine sarà il turno della nazionale under 21 di Carmine Nunziata, chiamata a scendere in campo allo stadio ‘Mazza’ dicontro lain occasione dell’della stagione degli azzurrini, valida per il percorso di qualificazione agli Europei di categoria in programma nel 2025. “Con l’arrivo di Arrigo Sacchi e Maurizio Viscidi è stata creata una rete importante di osservatori e di tecnici che vanno a vedere i giocatori. ...