UFFICIALE | Wrestlemania XL in chiaro | l’annuncio e la date della differita su DMAX!

(Di martedì 26 marzo 2024) Come un fulmine a ciel sereno, tramite i suoi commentatori Franchini e Posa, ha comunicato cheXL sarà disponibile inanche per i non abbonati, con una settimana di ritardo rispetto alla diretta USA. Sabato 13 e domenica 14 aprile, alle ore 21,25,(canale 52 digitale terrestre) trasmetterà quindi ladelle due notti dello Showcase of Immortals, regalandoci un’occasione unica per i fan di riassaporare, gratuitamente, l’evento più importante dell’anno in casa WWE!