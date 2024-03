Ucraina | Zelensky destituisce il consigliere per la sicurezza Danilov

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrha destituito Oleksiydall'incarico diper lanazionale. Il decreto è stato pubblicato dal suo ufficio, come riferiscono Ukrainska Pravda e Ukrinform. Al posto diha nominato Oleksandr Litvinenko, fino ad oggi capo dell'intelligence per l'estero. —internazionale/ [email protected] (Web Info)

Fonti Nato, 'le accuse russe a Kiev ridicole, zero prove' - (ANSA) - BRUXELLES, 26 MAR - "Le ipotesi della Russia di un legame con l'Ucraina per quanto riguarda l'attentato a Mosca sono ridicole". Lo dichiara una fonte diplomatica alleata all'ANSA. "Non è ...gazzettadiparma