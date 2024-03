Uccisa a 18 anni L’ultimo saluto a Saman Fiaccolata e lutto cittadino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) NOVELLARA (Reggio Emilia) La tomba diAbbas si troverà all’ingresso del cimitero di Novellara. La vedranno tutti coloro che entreranno dal cancello sulla sinistra dell’ingresso. Non potrà passare inosservata, oltretutto accanto al luogo di arte e di ricordi dove riposano le spoglie di Augusto Daolio, il compianto cantante dei Nomadi, scomparso nel 1992. E dietro il luogo di sepoltura disi trovano le tombe, semplici ma colorate, di alcuni bambini, deceduti in tenera età. Un luogo che già aveva un significato per il ricordo di Augusto e per i bimbi morti prematuramente. E che da oggi rappresenta un’occasione in più per meditare sul destino die di tante donne come lei uccise da una "cultura estremista" che ancora si manifesta, nel terzo millennio. Alle 15 i funerali diAbbas, in forma ...