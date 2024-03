Uccide lo zio a coltellate in strada | poi va ai carabinieri e si costituisce | notte di sangue a Cesano Boscone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024)(Milano), 26 marzo 2024 – L'ha colpito più volte, al collo e al petto. Poi il 29enne, residente a Buccinasco, si è presentato alla caserma deie ha confessato il delitto. Ha colpito lo zio, 41 anni, nellatra lunedì e martedì, in via Don Luigi Sturzo, al quartiere Tessera, dietro il centro commerciale. L’uomo, attinto da diverseper “motivi personali”, secondo le primissime informazioni, è stato portato al pronto soccorso in condizioni disperate ed è morto poco dopo: non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Il nipote si è presentato in caserma raccontando di aver accoltellato lo zio in, al culmine di una lite, ed è stato fermato con l’accusa di omicidio. Il 29enne ha anche consegnato il coltello, l’arma del delitto. I ...