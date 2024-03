Tutti assolti i pastori che protestarono per il prezzo del latte

(Di martedì 26 marzo 2024) AGI - Sono stati, perché il fatto non costituisce reato, i 26sardi finiti a processo per una manifestazione di protesta per il bassodeltenutasi l'8 febbraio 2019 sulla strada statale 131 Dcn, all'altezza di Siniscola (Nuoro). Sono state così accolte le richieste degli avvocati della difesa Marcella Cabras, Giulia e Francesco Lai, Adriano Sollai, Margherita Baragliu, Rinaldo Lai, Mario Silvestro Pittalis e Antonello Cao. Nel dispositivo della sentenza la giudice del tribunale di Nuoro, Claudia Falchi Delitala, evidenzia come a bloccare la strada furono icon la loro presenza e non i bidoni del, che i manifestanti portarono con sé per poi sversarli sulla carreggiata esponendo uno striscione con la scritta 'Lat 60 cent. ...

