Tutta Novellara alla fiaccolata per Saman | poi in piazza la preghiera interreligiosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024)(Reggio Emilia), 26 marzo 2024 –è scesa in strada per ricordareAbbas, la giovane pachistana uccisa dai familiari nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e di cui oggi si è celebrato il funerale. Un corteo silenzioso con torce e lumini ha attraversato il paese. Infatti, questa sera, nonostante il tempo uggioso e le temperature rigide, quasi 300 cittadini hanno preso parteindetta dal Comune in memoria della ragazza. Il corteo ha preso il via dal cimitero, dove sono stati celebrati i funerali, con destinazione laprincipale del paese. Un percorso non casuale, spiega il sindaco Elena Carletti, "che vuole testimoniare la volontà di portareal centro: al centro dei nostri pensieri ...