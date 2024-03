Turismo | 200 mila turisti a Napoli nel weekend di Pasqua | occupato l’85% delle camere disponibili

(Di martedì 26 marzo 2024) “Prevediamo 200persone in arrivo neldi”, spiega l’assessora ale alle Attività Produttive del Comune diTeresa Armato, intervenuta a margine di una conferenza stampa dedicata all’appuntamento “Vedie poi mangia”, al via giovedì 28 marzo. “Gli albergatori e coloro che si occupano di attività extralberghiere – aggiunge Armato – ci dicono che ci sarà una copertura di stanze che va dall’80 al. Dati positivi che ci fanno sperare in un bel record di presenze anche quest’anno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gli Stati generali del Cinema a Siracusa: tre giorni di talk e incontri sul sistema audiovisivo - Si svolgeranno dal 12 al 14 aprile 2024 presso il Castello Maniace di Siracusa, sull'isola di Ortigia, gli "Stati generali del Cinema", che tratteranno - tra i temi portanti - di tax credit, cineturis ...ilsicilia

Treviso, boom di turisti: aumentati del 25%: «Mai così bene in 13 anni» - TREVISO – Il Turismo torna a correre. L’anno scorso la Marca ha registrato un aumento delle presenza turistiche pari a quasi il 25% rispetto al 2022. Nessuno ha fatto meglio, come balzo in avanti, in ...ilgazzettino

Dal 12 al 14 aprile gli “Stati generali del Cinema” a Siracusa - Roma, 26 mar. (askanews) – Dal 12 al 14 aprile presso il Castello Maniace di Siracusa, sull’isola di Ortigia, si svolgeranno gli “Stati generali del Cinema”, che tratteranno – tra i temi portanti – di ...ildenaro