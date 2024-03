Montella da qualche mese è il commissario tecnico della Turchia e, assieme a Calhanoglu, ha ottenuto la qualificazione agli Europei del prossimo giugno in Germania. A Sky Sport parla del ... (inter-news)

Vincenzo Montella , CT della Turchia , ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Ungheria e Austria: la decisione sul centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu . convocati – Il ... (inter-news)

Montella fa turnover con la sua Turchia come Spalletti con l’Italia: Yildiz e Calhanoglu in panchina Kenan Yildiz è stato impiegato da Vincenzo Montella nell’amichevole della Turchia in Ungheria ... (calcionews24)

Turchia, Montella sicuro: 'Calhanoglu è un centrocampista di livello mondiale' - Vincenzo Montella, commissario tecnico della Nazionale turca, ha speso nuovamente altre parole di elogio nei confronti di Hakan Calhanoglu: `Anche la stampa turca.calciomercato

Italia, vittoria importante in vista Euro 2024 - Visualizzazioni: 214 L’Italia vince entrambe le sfide della mini tournèe americana La prima vittoria contro il Venezuela ha permesso di scendere in campo con maggiore consapevolezza nella sfida più co ...calciostyle

CorSport - Juventus, segnali di rinascita per Yildiz: alla Continassa sono rimasti impressionati - La pausa per le nazionali ha sicuramente fatto bene a Kenan Yildiz, che dopo aver trovato poco spazio nelle ultime gare con la Juventus, è stato protagonista in positivo con la Turchia. Il talento del ...ilbianconero