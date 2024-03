Turbigo | razzia di cavi di rame nella notte alla centrale termoelettrica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024)(Milano), 26 marzo 2023 – Hanno approfittato delle tenebre e se la sono data a gambe dopo aver prelevato 150 metri di cavo diper l’alta tensione. L’episodio è accadutodi. Ignoti ladri si sono introdotti all’interno dellae hanno prelevato idepositati all’interno del cantiere, dunque non in uso in quel momento. Caricato il bottino sul loro furgone i ladri hanno fatto perdere le loro tracce allontanandosi velocemente d: a dare l’rme sono stati gli uomini della vigilanza che si sono accorti dell’effrazione e hanno avvertito di Carabinieri di Castano Primo. I militari si stanno occupando delle indagini del caso mentre ...