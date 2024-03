Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - rinnovata la convenzione fra Idi Irccs di Roma e la Fondazione IncontraDonna per il 2024-25. Il consigliere delegato della Fondazione Luigi Maria Monti - Idi ... (liberoquotidiano)

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - rinnovata la convenzione fra Idi Irccs di Roma e la Fondazione IncontraDonna per il 2024-25. Il consigliere delegato della Fondazione Luigi Maria Monti - Idi ... (iltempo)

Tumori, rinnovata alleanza Idi Roma-IncontraDonna per prevenzione rosa - rinnovata la convenzione fra Idi Irccs di Roma e la Fondazione IncontraDonna per il 2024-25. Il consigliere delegato della Fondazione Luigi Maria Monti - Idi Irccs, Alessandro Zurzolo, e la presidente ...adnkronos

La Nissan Juke si rinnova: interni a tutto schermo, più tecnologia e torna il colore giallo - In occasione dell’introduzione del nuovo allestimento N-Sport, la Casa giapponese ripropone un colore molto desiderato dai clienti e non mancano novità per abitacolo ed infotainment ...corriere

Gli stratagemmi per la pelle che si affaccia alla primavera - Le temperature salgono, si trascorre più tempo all’aria aperta e anche la skincare, step fondamentale della beauty routine si ...msn