Tumori al seno Ecco due giorni di visite gratuite

(Di martedì 26 marzo 2024) "Castellanza in rosa" significalogicheil 6 e 7 aprile. E’ un progetto congiunto dell’Amministrazione comunale e della Lilt - Associazione provinciale di Varese. Lesaranno complete di ecografia ed eventuale mammografia: le prenotazioni si sono aperte ieri, si può chiamare il 366 9354656 (Lilt) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. Finalizzate alla diagnosi precoce del tumore della mammella, sono rivolte alle donne di età inferiore ai 45 e superiore ai 74 anni, ovvero alle donne non comprese dallo screening mammografico proposto da Ats. In caso di dubbio diagnostico vi è una diretta presa in carico da parte della Lilt, che indirizza la donna alla Breast unit di competenza per gli approfondimenti del caso. S.V.