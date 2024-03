Trump | in Borsa il social network è partito con il botto

Gli azionisti della Spac Dwac danno il via libera alla business combination: un salvagente per il candidato presidente dopo la multa da 464 milioni di dollari (ilsole24ore)

Sconto sulla multa da 454 milioni di dollari e quotazione in Borsa del suo social network Truth . L’ex presidente americano Donald Trump arricchisce così di molto il suo patrimonio personale, ... (linkiesta)

Vola al suo debutto in Borsa , Trump Media & Technology Group, la società madre della piattaforma Truth Social che ha iniziato le sue negoziazioni sul mercato azionario del Nasdaq con il ticker ... (secoloditalia)

Usa: volano azioni social Truth, quota Trump vale più di 5,5 mld dollari - Roma, 26 mar- (Adnkronos) - Nel primo giorno di quotazioni volano le azioni di Truth Media, il social promosso e controllato da Donald Trump: dopo essere stato sospeso al rialzo, il titolo (che ha com ...lanuovasardegna

In Borsa il social network di Trump è partito con il botto - Esordio al rialzo in Borsa per il Trump Media & Technology, il gruppo che afferisce all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e detiene Truth, la piattaforma social lanciata dal magnate ...wired

Borse ancora su, a Wall Street vola Trump Media - Le Borse europee chiudono la seconda giornata della settimana in territorio lievemente positivo. Milano + 0,14%, oggi la migliore è Francoforte che fa + 0,67%. Piazza Affari comunque si avvia a chiude ...rainews