Trump debutta in Borsa col botto | profitti per 4 miliardi Ora è tra i 500 più ricchi del mondo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 26 marzo 2024) Vola al suo debutto inMedia & Technology Group, la società madre della piattaforma Truth Social che ha iniziato le sue negoziazioni sul mercato azionario del Nasdaq con il ticker DJT.Sono infatti le iniziali dell’ex presidente Donald, che utilizzò la stessa sigla circa trent’anni fa per la sua compagnia di hotel e casinò, tranne vederla dopo appena nove anni cancellata dalladi New York. La fusione di b (la società di acquisizione per scopi speciali) Digital World Acquisition Corp. è stata completata lunedì, consentendo la quotazione ine regalando acirca 4di dollari di. In apertura di seduta DJT, ossia Donald John, ha guadagnato circa il 38%. LEGGI ANCHE La ...