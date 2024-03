Trovato un uomo ferito a colpi di pistola in centro a Varese | indaga la polizia

(Di martedì 26 marzo 2024) L'è statoin strada intorno alle 15.45 in via Giuseppe Vincenzo Walder. I soccorritori, intervenuti sul posto, hannoil 39enne a terra,al bacino e a una gamba: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di

Varese , 26 marzo 2024 - trovato sanguinante per la strada con ferite di arma da fuoco : mistero a Varese . È tutta da accertare la dinamica di un episodio accaduto quest'oggi in via Giuseppe Walder, ... (ilgiorno)

Dosso del Liro , 26 marzo 2024 – Un uomo di 49 anni è stato trovato senza vita questo pomeriggio a Dosso del Liro , in una zona impervia, poco distante dal parcheggio da cui parte il sentiero per il ... (ilgiorno)

Varese, 39enne Trovato in strada ferito a colpi di pistola: è grave - L'uomo è stato Trovato in strada intorno alle 15.45 in via Giuseppe Vincenzo Walder. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno Trovato il 39enne a terra, ferito al bacino e a una gamba. Nessuna ...reggiotv

Como: 49enne Trovato morto in parcheggio a Dosso del Liro - Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 49 anni è stato Trovato morto nel pomeriggio di oggi in un prato a Dosso del Liro, in provincia di Como. Il luogo del ritrovamento è un'area solitamente utiliz ...lagazzettadelmezzogiorno

Dosso del Liro, uomo di 49 anni Trovato morto in un prato - Dosso del Liro, 26 marzo 2024 – Un uomo di 49 anni è stato Trovato senza vita questo pomeriggio a Dosso del Liro, in una zona impervia, poco distante dal parcheggio da cui parte il sentiero per il biv ...ilgiorno