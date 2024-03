Trisome Games | l’Italbasket Sindrome di Down è campione del mondo

(Di martedì 26 marzo 2024) Antalya, 26 marzo 2024 – Sono ancora loro i migliori al. Gli Azzurri della Nazionale Italianadihanno trionfato ai. L’Italia, già iridata tre volte, ha messo al collo l’oro del titolo mondiale, battendo la Turchia in casa (18-17) in una partita di alta intensità e impegno. E’ uno straordinario poker. La squadra delle meraviglie ha vinto sui padroni di casa. E il Team Azzurro formato da Alex Cesca (cap), Davide Paulis, Andrea Durante, Stefano Barollo, Alessandro Greco, Emanuele Fiorini, Francesco Leocata, Andrea Rebichini, con il referente tecnico nazionale e c.t. Giuliano Bufacchi e insieme agli assistenti tecnici Francesca D’Erasmo e Mauro Dessì, ha scritto la storia ancora una volta. Foto comitatoparalimpico.it “Da anni con la Turchia le partite sono di altissimo ...

La Nazionale di basket con sindrome di Down ha trionfato ai Trisome Games battendo in un match molto combattuto i padroni di casa della Turchia.Continua a leggere (fanpage)

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Congratulazioni alla Nazionale italiana di Basket con sindrome di down che si è laureata campione del mondo ai Trisome Games di Antalya, battendo i padroni di casa della ... (liberoquotidiano)

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Congratulazioni alla Nazionale italiana di Basket con sindrome di down che si è laureata campione del mondo ai Trisome Games di Antalya, battendo i padroni di casa della ... (calcioweb.eu)

Trisome Games: gran finale per l’talia - Nella giornata conclusiva dei SUDS Trisome Games 2024, l’Italia conquista altre 6 medaglie: 2 ori e 4 argenti, oltre a stabilire un nuovo primato mondiale nella staffetta 4×400, che la fanno balzare a ...incodaalgruppo.gazzetta

Trisome Game 2024, ancora una medaglia d'oro con record per Enrico Pio Tridente - Dopo la 4x100 anche la 4x400: Enrico Pio Tridente conquista la sua seconda medaglia d'oro ai Trisome Game che si stanno disputando in Turchia. Gli azzurri, nella competizione internazionale per atleti ...molfettaviva

L'Italia con sindrome di down ancora sul tetto del mondo - Ai Trisome Games in Turchia gli azzurri di coach Bufacchi conquistano il quarto oro mondiale. Il successo di un gruppo fantastico che in questi anni ha vinto tutto quello che si poteva vincere ...msn