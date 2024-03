Tris di Roma ed Inter nella Poule Scudetto; successi di Samp e Milan nella Poule Salvezza

Spettacolo in campo e sugli spalti durante Brighton - Roma , ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Due gli allenatori italiani sulle... (calciomercato)

Due incidenti mortali in poche ore a Roma , entrambi con vittime altrettanti pedoni. Prima del dramma consumatosi ieri sera a Villa Borghese lunedì un’altra persona era stata falciata e uccisa ... (ilcorrieredellacitta)

Serie A: la Coppa Italia è del MoMap Napoli. A Policoro l'Olimpus Roma si arrende: è 6-3 - POLICORO- Precedenti e campionato non contano in Final Four. Lo hanno detto un po’ tutti prima della vigilia. Così è stato. Un MoMap Napoli formato “maxi evento” confeziona la partita perfetta: doppia ...informazione

FUTSAL - Napoli nella storia, gli azzurri battono 6-3 l'Olimpus Roma e vincono la Coppa Italia - Il Napoli Futsal vince la Coppa Italia. Al PalaErcole di Policoro batte 6-3 l'Olimpus Roma, capolista in campionato, nella finalissima e si aggiudica una storica Coppa Italia. Le parole di Peugino a S ...napolimagazine

Coppa Italia Calcio a 5, trionfa Napoli! Battuta in finale l'Olimpus Roma - Storico trionfo della squadra di futsal di Napoli che ha battuto Roma nella finale di Coppa Italia che si è disputata a Policoro. Serata storica per lo sport napoletano, la MoMap Napoli Futsal ha vint ...informazione