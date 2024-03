Treviso | lancia il cane dall' auto Figlia denuncia il padre | Non lo perdonerò mai

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 26 marzo 2024) È stato individuato il proprietario della cagnolinata dal finestrino di un’in corsa sabato 16 marzo nel Trevigiano, morta nonostante i soccorsi e le cure prestate dai volontari dell’Enpa. L'uomo, che da quanto si è appreso voleva sbarazzarsi dell'animale malato, è statoto nei giorni scorsi dai carabinieri e- scioccata dal terribile gesto del- che ha confermato la vicenda in una serie di storie su Instagram. "Quella che vedete", scrive la giovane di Ponzano Veneto, è la vera ragione per cui il mioè morto, volete il nome del colpevole: eccolo. Proprio così, mio". L'Enpa: "Sia fatta giustizia" Per risalire ai responsabili si erano mobilitati anche i volontari dell'Ente nazionale protezione animali ed ...