Trescore, 500 anni di Lorenzo Lotto: eventi e mostre per celebrare il pittore - Il Comune di Trescore Balneario, con il Patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, dà il via alle celebrazioni per i 500 anni dalla realizzazione della Cappella di Villa Suardi con due mo ...araberara

Trescore Balneario, la Cappella Suardi compie 500 anni: due mostre per omaggiare Lorenzo Lotto - Trescore Balneario (Bergamo), 26 marzo 2024 – Due mostre per celebrare i 500 anni dalla realizzazione della Cappella Suardi ad opera di Lorenzo Lotto, a Trescore Balneario nella Bergamasca. Le ...ilgiorno

In auto con targhe false e arnesi da scasso scappano dai carabinieri: due arrestati per resistenza - Capriate San Gervasio. In auto una coppia di targhe rubate e arnesi da scasso, altre due targhe apposte sopra quelle della Citroen DS4 che stavano guidando. Ma il trucco non ha ingannato i carabinieri ...bergamonews