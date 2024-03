Trenitalia | Puglia | piano dei collegamenti per le festività pasquali Alta velocità ed intercity | bus nella tratta interrotta per la frana | assistenza clienti potenziata

(Di martedì 26 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: In vista delleha predisposto undiper garantire l’offerta dei trenida e per la. Per assicurare gli spostamenti nei giorni precedenti e successivi alle, saranno garantiti bus sostitutivi da Lecce, Bari, Foggia verso Benevento e Roma (e viceversa) a seguito dall’interruzione per unasulla linea Foggia-Benevento. Inoltre, alcuni trenisaranno instradati su percorsi alternativi. Più di 100 addetti all’forniranno informazioni utili alla clientela su bus sostitutivi ...

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia : Trenitalia : MODIFICHE AL SERVIZIO PER MOVIMENTO FRANOSO SU LINEA FOGGIA-CASERTA Roma,16 marzo 2023 – A seguito della Frana che si è verificata in ... (noinotizie)

Vacanze di Pasqua: garantiti treni e bus di collegamento per la Puglia. Ecco il piano di Trenitalia - Pasqua in Puglia: scatta il piano di collegamenti di Trenitalia per le festività. Garantiti treni Alta Velocità e Intercity da e per la Puglia. Garantiti anche bus sostitutivi da Lecce, Bari, Foggia ...quotidianodipuglia

Festività pasquali in Puglia: Trenitalia rinnova i collegamenti - scopri il piano speciale di Trenitalia che include treni ad Alta Velocità, Intercity, e bus sostitutivi per un viaggio senza pensieri.pugliapress

Trenitalia Puglia: piano collegamenti per le festività pasquali - in circolazione treni AV e Intercity bus sostitutivi nella tratta interrotta per la frana potenziata l’assistenza clienti nelle principali stazioni In vista delle festività pasquali Trenitalia ha pred ...manfredonianews