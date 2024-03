Trasporti | Rfi lancia EasyRailFreight | piattaforma digitale per lo sviluppo della logistica intermodale

(Di martedì 26 marzo 2024) Rete Ferroviaria Italiana, l’innovativaper loin grado di favorire l’incontro tra domanda e offerta, agevolare l’acquisizione dei servizi integrativi e offrire una vista completa dei servizi sul mercato del trasporto merci. L’applicativo è stato ideato e realizzato interamente da Rfi, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs, con l’obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione deiattraverso la digitalizzazione dei processi di, in linea con gli indirizzi strategici definiti dall’Unione Europea, impegnata nel promuovere la transizione verso un’economia sicura, ambientalmente neutra, resiliente ai ...

Trasporti ferroviari, sottosegretario Ferrante (Mit) assicura ripristino linea Foggia-Napoli entro il 14 aprile - Resta alta l'attenzione del Mit - conclude Ferrante - per garantire la massima efficienza dei servizi sostitutivi di trasporto attivati da RFI, al fine di mitigare i disagi per i cittadini". Il 20 ...ilvescovado