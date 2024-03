Transizione ecologica | il Trentino va e fa correre il Nord a un' altra velocità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Nell'ambito del Festival dell'economia circolare e della, Circonomia 2024, è stato presentato un rapporto nazionale e regionale sulla. Il rapporto mette in classifica le regioni italiane sulla base delle prestazioni della sostenibilità ambientale. In testa alla classifica troviamo il-Alto Adige, seguito dalle Marche. Queste regioni, nonostante la presenza significativa di attività economiche manifatturiere, hanno dimostrato un'eccellente performance in termini di sostenibilità ambientale. A seguire, seppur distanziate, troviamo Lombardia, Veneto e Toscana. Il rapporto evidenzia che sette regioni:-Alto Adige, Marche, Lombardia, Veneto, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria presentano un indice di circolarità superiore ...