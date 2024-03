“Traffico sessuale | violenza | armi e droga” Bufera sul rapper Diddy

(Di martedì 26 marzo 2024) Indagine federale pere sollecitazione e distribuzione di narcotici eda fuoco illegali per ile produttore discografico Sean «» Combs, noto anche con lo pseudonimo di Puff Daddy. A quanto riferisce una fonte a Nbc News, in relazione all'inchiesta sono già stati ascoltati tre donne e un uomo e altre tre persone sono in attesa di essere sentite dagli investigatori. Gli agenti federali dell'Homeland Security Investigations oggi hanno anche perquisito proprietà di Los Angeles e Miami appartenenti a Combs. Nei mesi scorsi ilera stato accusato di abusi dalla sua ex compagna, Casandra Ventura. Quella causa si era conclusa con un patteggiamento il giorno dopo che era stata annunciata. Da ...

