Traffico Roma del 26-03-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondiancora intenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna laFiumicino e Lanina coda tratti anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale a raccordo anulare in questa direzione ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni lentamente coda in carreggiata opposta sulla tangenziale da via Tiburtina a via Salaria spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse zone dell’Inter quindi un ulteriore invito alla massima cautela nella guida proseguono i lavori di notte sulla Cassia bis Veientana tra le 21 e le sere a strada sarà chiusa tra Castel de’ ...