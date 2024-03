Traffico Roma del 26-03-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla tangenziale difficoltà per un incidente avvenuto tra via Salaria via delle Valli in direzione di San Giovanni Ci sono code a partire da Corso di Francia ci sta in fila anche in carreggiata opposta pere curiosi tra via Tiburtina e via delle Valli lavori di potatura fino al 27 marzo su viale Somalia in fascia oraria 916 chiuso 3 via di Villa Chigi è largo Forano in direzione di via Salaria proseguono i lavori sulla rete tranviaria di via dei Reti strada è chiusa tra via dei Volsci e via Tiburtina nelle due direzioni limitazioni anche su Piazza del Verano all’altezza di via Tiburtina con divieto di transito tra piazzale del Verano e via dei Volsci inoltre di notte via dei Reti sarà chiusa già dall’ altezza di Scalo San Lorenzo Per quanto riguarda ...