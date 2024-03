Traffico Roma del 26-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diservizi per la mobilità da domani a Cesano sarà attiva la navetta bus 036 l collegherà Il Borgo di Cesano con Cesano Scalo permettendo lo scambio con le linee 24036 attualmente limitate nei loro percorsi a via della stazione di Cesano altezza via Palatucci i dettagli sulmobilita.it le altre notizie venerdì sera al Colosseo si celebrerà la Via Crucis Per quel che riguarda viabilità e trasporti nella reale chiusura ale le deviazioni bus ci saranno a partire dalle ore 13 di venerdì anche in questo caso dettagli e aggiornamenti sulmobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità