Traffico Roma del 26-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) Luceverdetrovati dalla redazione in via del Foro Italicorallentato tra la Farnesina e l’uscita di via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni in via Casilina la polizia ci segnala un incidente conrallentato avvenuto all’altezza di Viale Palmiro Togliatti lavori di potatura in viale Somalia con divieto di transito fino alle ore 16 tra via di Villa Chigi Largo Forano in direzione di via Salaria questi interventi proseguiranno anche per tutta la giornata di domani per i lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti fino al 19 aprile la strada rimane chiusa tra via dei Volsci e via Tiburtina nei due sensi di marcia E concludi con il meteo la protezione civile regionale e conferma la scelta di livello giallo per criticità idrogeologica causa di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio su gran parte ...