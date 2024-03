Traffico Roma del 26-03-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) Luceverdevedi trovati all’ascolto aNord incidente sulla via Salaria conincolonnato a partire da Villa Spada fino alla tangenziale e sulla tangenziale code pertra uscite A24L’Aquila e via Salaria direzione stadio Attenzione anche alla presenza di un incidente in prossimità dell’uscita di via Tiburtina sempre verso lo stadioin coda sul tratto Urbano della A24 dall’uscita di Tor Cervara e la tangenziale sulla Pontina Siete in coda per incidente tra Spinaceto il bivio con via Cristoforo Colombo direzione Eur intenso ilsul Grande Raccordo Anulare e su Gran parte delle strade della capitale in occasione degli 80 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine organizzato oggi alle 9:30 un corteo promosso dall’ VIII Municipio ...