Traffico Roma del 26-03-2024 ore 09 | 00

(Di martedì 26 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dalla redazione intenso è lungo il Grande Raccordo Anulare soprattutto in carreggiata esterna con la coda tratti rallentamenti su gran parte dell’anello incidente conin coda sulla tratto Urbano della A24 tra le uscite Tor Cervara e la tangenziale intenso ilsulle strade della capitale in queste ore fino al 27 marzo nella fascia oraria 916 lavori di potatura su viale Somalia con chiusura tra via di Villa Chigi è largo Forano indirizzo di via Salaria è in occasione degli 80 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine organizzato oggi alle 9:30 un corteo promosso dall’ VIII Municipio dii partecipanti partiranno da piazza Sant’Eurosia per arrivare alla radio delle Fosse Ardeatine un percorso che si snoderà tra ...