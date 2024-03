Traffico Roma del 26-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) Luceverdevai trovati dalla redazione aNordin coda sulla Flaminia tra lavoro e due ponti in coda ilanche lungo la via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale passiamo sulla tangenziale auto in fila tra viale Castrense è l’uscita Salaria direzione stadio ed ora sul tratto Urbano della A24 per segnalare auto in coda per incidente tra l’uscita di Tor Cervara e la tangenziale su Grande Raccordo Anulare coda tratti nel carreggiata interna tra lucide Bufalotta e Appia sullaFiumicino code pertra Parco de’ Medici e la il ponte della Magliana direzione del centro e in occasione degli 80 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine organizzato oggi alle 9:30 un corteo promosso dall’ VIII Municipio dii partecipanti partiranno da ...