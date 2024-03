Traffico Roma del 26-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aNordin coda sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente tra il raccordo anulare due punti e Tre Spade l’aeroporto dell’Urbe tuo tratto Urbano della A24 auto in fila pertra il raccordo è l’ingresso con la tangenziale coda per un incidente sulla tangenziale Tra le uscite per via delle Valli Piazza Conca d’oro e via dei Campi Sportivi direzione stadio più grande raccordo anulare coda perlungo la carreggiata interna tra l’uscita e Casilina e Appia en occasione delle 80 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine alle 9:30 parte in Sant’Eurosia un corteo che raggiungerà il sacrario delle Fosse Ardeatine attraversando le strade della garbatella e Tor Marancia al passaggio del corteo deviazione per la linea bus 218 E ...