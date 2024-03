Tradizioni a tavola Quattro ricette per un menù di Pasqua regionale

MANDURIA - Gli studenti del liceo artistico di Manduria alle Giornate FAI di Primavera - Non si poteva scegliere luogo migliore, la splendida Masseria Cuturi, per guardare al territorio come un insieme di Tradizioni, memoria, valore artistico, evoluzione storica, economica e sociale e per ...manduriaoggi

Mortadella top, larve e grilli squalificati - Noto che anche a Bologna come in altre città dell'Emilia Romagna si stanno pubblicizzando i piatti a base di grilli o altri insetti, una tradizione gastronomica tutta asiatica e a mio parere assurda.ilrestodelcarlino

I cibi con insetti perderanno la sfida a tavola - La tradizione culinaria emiliana non sarà minacciata dagli insetti. La Commissione europea ha autorizzato l'uso di alcuni tipi, ma mortadella e tortellini restano i protagonisti indiscussi della tavol ...ilrestodelcarlino