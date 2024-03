Tra vino | cucina e letteratura Riflettori accesi al ‘Nettuno’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Torna “Il mare colore del” e lo fa con una festa per celebrare l’equinozio di primavera. Giovedì alle 20 andrà infatti in scena il terzo appuntamento della rassegna eno-artistica nata da un’idea di Stella Tramontana, giovane professoressa, sommelier, critica letteraria e artista teatrale, in collaborazione con il bagno Nettuno Club e il biscottificio Dogliani. Un successo quello registrato nelle due serate iniziali, la prima dedicata ai versi omerici e allagreca con vini liguri, alle poesie dantesche con cena medievale e vini toscani la seconda. Ora è il turno dell’enogastronomia francese, in dialogo con la pièce teatrale “L’Orando divoglioso”, una rivisitazione comico-umoristica del celebre Orlando Furioso, il poema di Ludovico Ariosto. Gli attori amatoriali Sara D’Aleo e Emanuele Cucurnia apriranno la serata ...