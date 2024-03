Tra bagels e storie va in scena “Che mi leggi a merenda?”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Arezzo, 26 marzo 2024 – La primavera ad Arezzo ha il sapore del bagel e dellecon cui farcire un pomeriggio da passare in famiglia, a ritmo di musica e fantasia. Il Sentiero di Casa, la prima Bagel House di Arezzo, ha presentato insieme ad Officine della Cultura la rassegna “Che mi?” dedicata ai più piccoli, dai 4 anni in su, curata da Gianni Micheli, noto scrittore e performer aretino con la passione per il racconto che si fa teatro in musica. Ilaria Landucci, anima e cuore del Sentiero di Casa, così presenta la rassegna: «Sentiero di Casa nasce sì come una Bagel Factory ma fin dall’inizio di questo percorso, nel 2023, ho immaginato e cercato di realizzare eventi nuovi e dinamici, dalla poesia alla musica. Per questa primavera non poteva esserci nulla di meglio che la fantasia di un amico e un artista ...