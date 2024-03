Totò Cuffaro e Matteo Renzi verso la chiusura dell’accordo per le prossime elezioni europee

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024)insieme alle? La notizia di un accordo elettorale in vista del prossimo 8 e 9 giugno tra l’ex governatore, che ha scontato in carcere una condanna per favoreggiamento alla mafia, e, sta scatenando tante reazioni mettendo perfino a rischio il patto già dato per siglato. All’ufficializzazione mancherebbero solo alcuni dettagli da discutere in una riunione romana prevista per mercoledì. Ma alla vigilia del summit nessuna delle parti in causa – contattate da ilfattoquotidiano.it – si espone per confermare l’accordo. Una fase di attendismo per pesare le reazioni ma non solo: l’accordo parallelo per una lista comune traed Emma Bonino potrebbe allontanare i Cuffariani. Il patto tra ...