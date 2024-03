Totò Cascio età | moglie e figli | che malattia ha l’attore di Nuovo Cinema Paradiso

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di martedì 26 marzo 2024)chi è oggidiTutti ricorderanno Salvatore, attore italiano noto per il ruolo del bambino nel film “” di Giuseppe Tornatore, che gli ha valso il premio BAFTA come miglior attore non protagonista nel 1991, diventando il più giovane ad aver ottenuto questo premio. Ma oggiè un uomo con un’altra vita. Una lunga pausa dalle scene, dovuta anche da una. Chi è Salvatorenella vita privata ? Ha unae deietà e biografia Data di nascita:...