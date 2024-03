Torremaggiore | la festa della Madonna Santissima della Fontana Nei prossimi giorni

(Di martedì 26 marzo 2024) Di seguito il comunicato: Veglia con il suo manto di stelle la Reginapace e dell’amore, laSSdi. Nel suo Santuario dall’antico splendore, la Madre Celeste continua ad accogliere tutti coloro che ripongono la propria anima nel suo sguardo divino colmo di serenità e di speranza. Anche la gioia di poterla onorare, festeggiare ed ammirare mentre percorre le vie ed i rioni accompagna con ardore i cittadini diche, uniti e sotto l’egida del divino manto di stelle, ogni anno si impegnano per far sì che la propria Madre Celeste possa, anche passando semplicemente sotto una finestra, portare conforto e colorare con la speranza la vita di ognuno. E lacittadina diventa così gioia ...

