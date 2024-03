Tornado danneggia aeroporto di Trapani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 26 marzo 2024) 9.23 Uncon raffiche di vento fino a 150 chilometri orari ha colpito nella notte l'diBirgi, causando ingenti danni alla struttura. Divelte coperture in lamiera e segnaletica verticale, ribaltati alcuni mezzi e sradicati degli alberi. La società di gestione è al lavoro e sta garantendo l'operatività dello scalo, anche in vista dei picchi attesi con la Pasqua. I viaggiatori sono invitati ad anticipare l'arrivo in aerostazione per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni nello scalo.