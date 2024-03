Torino vs Monza | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 marzo 2024) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre si trovano a ridosso della zona europea e per questo proveranno a superarsi per credere nell’obiettivo.vssi giocherà sabato 30 marzo 2024 alle ore 15 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata, dopo aver ottenuto la salvezza con largo anticipo, provano ad inserirsi nella lotta per un posto in Europa. La squadra di Juric, attualmente si trova all’undicesimo posto con 41 punti, a meno sei dal sesto posto, e nelle ultime cinque giornate ha ottenuto otto punti. I brianzoli hanno ripetuto la scorsa stagione ottenendo la salvezza abbastanza rapidamente. La squadra di Palladino, decima in classifica con 42 punti, non vuole fermarsi quì, dato che la zona Europa dista ...