Torino in ansia per Bellanova: è atteso al Filadelfia per gli esami - Raoul Bellanova domenica ha esordito con la maglia dell'Italia nell'amichevole vinta per 2-0 contro l'Ecuador. Il terzino del Torino è stato schierato nella formazione titolare da Luciano Spalletti, ...calciomercato

A2 – Torino regola Empoli con una gran prestazione - Un’Use Rosa Scotti irriconoscibile esce inevitabilmente sconfitta per 70-57 dal campo di Torino. La squadra di coach Cioni è protagonista solo di un avvio ...basketinside

ansia Juventus, Rabiot all’Arsenal: non ha avuto alcun problema a ribadirlo - Una delle priorità per la società, però, è il rinnovo di Adrien Rabiot, in scadenza a giugno 2024. La sua permanenza è a forte rischio, così come la possibilità di perderlo a parametro zero, qualora ...juvelive