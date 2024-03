Top5 del Grande Fratello tutta al femminile | Cesara perplessa | “Qualche giovanotto no?”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 26 marzo 2024) Con l’eliminazione di Massimiliano Varrese nel corso della finale delin gara sono rimaste cinque donne. Unain rosa, in ordine: Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Rosy Chin, Perla Vatiero e Simona Tagli. Unaalche non era mai stata vista precedentemente in nessun reality show italiano. Un dato di fatto cheBuonamici ha però contestato mostrandosi. “Io non capisco come mai i giovani li hanno fatti fuori tutti” – ha esordito l’opinionista – “Tutti i giovanotti sono stati eliminati, guarda Paolo, Mirko, Giuseppe, Vittorio.. Uomini coraggiosi“. La finale horror cheavrebbe voluto#GF #pic.twitter.com/QfeJYcGQ10 — Destinazione ...