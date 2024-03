Tocca a te

(Di martedì 26 marzo 2024) QN Nuove Generazioni, in uscita tutti i martedì e giovedì, vuole essere prima di tutto uno spazio di confronto, per questo siamo in attesa di suggerimenti, sollecitazioni e domande alle quali risponderemo con l’aiuto dei nostri esperti. Puoi raggiungerci attraverso i nostri canali social o alla mail [email protected]

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Il ministro Fitto è quello che ha in mano i cordoni della borsa , tocca trattarlo bene...". Così scherza la premier Giorgia Meloni , a Potenza per la firma dell'accordo per ... (liberoquotidiano)

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Il ministro Fitto è quello che ha in mano i cordoni della borsa , tocca trattarlo bene…”. Così scherza la premier Giorgia Meloni , a Potenza per la firma dell’accordo per ... (calcioweb.eu)

Tante le emozione e le soprese che ci ha regalato il 33° turno del girone C di serie C. La Juve Stabia vede concretamente la Serie B battendo il Sorrento nel derby e approfittando del passo falso ... (teleclubitalia)

Soria, adesso è ufficiale la viabilità non si Tocca: lo ha votato il consiglio pesarese - PESARO. Variante di Largo Tre Martiri, maggioranza compatta, tranne l'astensione del Faro, sull'emendamento che stralcia la bretella di via Agostini e lascia libero il Lungofoglia Caboto.corriereadriatico

Aprilia, operaio 62enne muore cadendo dal tetto di un’azienda. Denunciato l’amministratore - Un operaio 62enne di nazionalità cinese è morto ad Aprilia, in provincia di Latina, dopo essere caduto dal tetto di un’azienda. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30 di lunedì nella zona industria ...ilfattoquotidiano

Germani, è la notte più buia: crolla contro la Virtus (che ora la aggancia in vetta) nella sfida al vertice - Finisce 73-87. Serata no per le guardie di Magro, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Bologna la vince in difesa, annichiliendo l'attacco bresciano: ora entrambe sono in testa a quota 3 ...brescia.corriere